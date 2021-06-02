آمال ماهر تعلن إعتزالها الفن

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"الخليج 365": فاجأت الفنانة المصرية آمال ماهر جمهورها بإعلانها إعتزال الفن "لأسباب وظروف خاصة" وذلك في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الموثقة على الفيسبوك. كما أعلنت إلغاء طرح البومها الذي كانت تعمل عليه.

وجاء في التدوينة: "جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي..

أُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء.

و إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا ؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..

فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير ..

و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله ..

شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي ،

شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور ..

و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا ..

يذكر ان ماهر كانت قد أعلنت قبلها بساعات قليلة نبأ فسخ خطوبتها دون إبداء الأسباب.

وكانت المغنية المصرية قد كشفت عن خطوبتها من شخص من خارج الوسط الفني، قبل حوالي شهر ونصف تقريباً، عبر بثٍ مباشر على تطبيق التواصل الاجتماعي "انستغرام".