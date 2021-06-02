شكرا لقرائتكم خبر عن "كوزمو" فيلم جديد يجمع أبطال فيلم "كازابلانكا" للمخرج حسين المنباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج حسين المنباوى منذ أيام التجهيز لفيلم "كوزمو"، حيث يواصل حاليا التحضيرات المبدئية من حيث قراءة السيناريو وترشيح الفنانين المشاركين فى العمل.

ويعتمد الفيلم على 8 نجوم، حيث يقوم على البطولة الجماعية، والفيلم مرشح لبطولته النجوم أحمد عز وأمير كرارة ومنة شلبى، من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والأكشن عن رحلة بطل لأخذ ثأر شخصى، عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للإنتقام وأخذ ثأره.

وكان المؤلف هشام هلال والمنتج وليد منصور ومعهما النجم أمير كرارة قد قدموا فيلم "كازابلانكا"، منذ عامين، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا.



كرارة والمنتج وليد منصور وهشام هلال

وكانت أخر أعمال المخرج حسين المنباوى التى عرضت فعليا على الشاشة، مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، والذى عرض خلال موسم رمضان قبل الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى.