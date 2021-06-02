هاني رمزي في الطائرة متجها لنيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان هاني رمزي صورة له، خلال قضاء إجازته في مدينة "نيويورك"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "رمزي" في الصورة داخل الطائرة، وعلق: "في إتجاهي لـ نيويورك، إجازة من المسرح.. أوعدكم نرجع نشتغل أول يوليو إن شاء الله".

وأضاف: "السفر بقى صعب قوي بسبب إجراءات الكورونا.. بس أهم حاجة الالتزام طبعا، هتوحشوني".

يذكر أن هاني رمزي يعود للمسرح من خلال مسرحية "أبو العربي"، وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .