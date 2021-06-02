شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إمام مخرجا لمسرحية "حلم جميل" على المسرح الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج إسلام إمام لتقديم العرض المسرحى "حلم جميل" ضمن خطة المسرح الكوميدي التي أعلنها البيت الفني للمسرح، والعرض من تأليف طارق رمضان الذي تعاون من قبل مع نفس المخرج في العرض المسرحى "أبي تحت الشجرة" الذي عرض علي مسرح السلام.

المخرج إسلام إمام كرمه من قبل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كأحد شباب المسرح المصري ومنحة لقب الشخصية المسرحية المصرية الشابة لعام 2021 وتم تكريمه في الدورة الخامسة، ويعرض له حاليا العرض المسرحي "المتفائل" علي المسرح القومى.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سميرعامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكرالشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.