شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مليون دولار لـ فيلم ديزنى الجديد Cruella فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ديزنى الجديد Cruella إيرادات وصلت إلى 42 مليون و 600 ألف دولار منذ طرحه بـ دور العرض يوم 28 مايو الماضى، جنبا إلى تحقيقه 21 مليون و 300 ألف دولار في العرض الإفتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 26 مليون و500 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و16مليون و100 ألف دولار في دورالعرض حول العالم، ويدور العمل حول شخصية البارونة Cruella وهي نفس الشخصية الشريرة التي سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم الجديد كريج جيليسبي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست في دور غير معروف حتى الآن، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، كما انضم مؤخرا الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل الفيلم.