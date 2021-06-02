هكذا ظهرت ميس حمدان في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ميس" بملابس صيفية أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت ميس على الصور: "الزهرة لا تفكر في المنافسة مع الزهرة المجاورة لها، إنها تزهر فقط".

يذكر أن الفنانة ميس حمدان، طرحت أغنية "صح صح"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.