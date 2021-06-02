شكرا لقرائتكم خبر عن شمس الكويتية تنتهى من تسجيل ثلاث أغنيات جديدة ضمن ألبوم "الراجل الشرقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة شمس الكويتية من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم، وذلك حسبما أكد مؤلف الأغانى محمد فتحى لـ"الخليج 365".



شمس الكويتيه

من ناحية أخرى طرحت شمس الكويتية مؤخراً، أحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "كهربا"، عبر موقع "يوتيوب"وهى من نوعية موسيقى المهرجانات المصرية الشعبية، وشاركها الغناء مغنى الراب مصطفى وفقى، من كلمات وألحان عصام شعبان، توزيع إسلام لوما، اشراف موسيقى ابو صابر، ميكس وماسترأسامة طارق، وتعد ضمن أغنياتها من ألبومها المصري الجديد "شيزوفرينيا" الذى يحتوي على 14 أغنية تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين مثل أيمن بهجت قمروخالد عز، وسوف تطلق أغنيات الألبوم بطريقة سينجل تباعا خلال الأسابيع القادمة.