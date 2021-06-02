شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تنضم لـ فيلم "200 جنيه" مع هانى رمزى ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة مى سليم لأسرة فيلم "200 جنيه"، والذى يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم هانى رمزى ونيللى كريم وعمروعبد الجليل وليلى علوى وأحمد رزق وإسعاد يونس وخالد الصاوى وغيرهم.

تدور أحداث فيلم "200 جنيه"، بشأن مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم في الدراما مشاركتها في مسلسلى "لحم غزال"، وشارك فى بطولته كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، ومن تأليف إياد عبد المجيد وإخراج محمد أسامة.

كما ظهرت مى سليم فى رمضان الماضى أيضاً، كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.