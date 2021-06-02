شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لفاتن حمامة وزوجها الدكتور محمد عبدالوهاب فى رحلة صيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهرت قصة حب وزواج سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من الفنان العالمى عمر الشريف وظل الجميع يعتبرهذه القصة أيقونة للحب والرومانسية، فيما عدا سيدة الشاشة العربية نفسها التى لم تبقى هذه القصة فى قلبها كما يراها سائر الناس وارتبطت فى حياتها بقصة أخرى كانت هى أيقونة الحب فى حياتها حتى رحيلها، وهى قصة حبها وزواجها من الدكتور محمد عبدالوهاب الطبيب المشهور ورئيس قسم الاشعة بالقصر العينى.

فبعد انفصال فاتن حمامة عن عمر الشريف وزواجها من الدكتور محمد عبدالوهاب عام 1975 حمامة من الدكتور محمد عبدالوهاب وجدت فى هذا الطبيب المشهور الشخص الذي طالما حلمت به، وقررت هذه المرة أن يبقى زواجهما بعيدا عن الإعلام، وأن تعيش معه فى هدوء ورومانسية وحياة سعيدة استمرت حتى وفاتها عام 2015.

وظل هذا الرجل يعشقها فى صمت ورقىّ طوال 40 عاما، وحتى بعد وفاتها التى كانت صدمة قوية وعنيفة فى حياته، وحرص كل منهما على خصوصية حياتهما ، حتى أن سيدة الشاشة العربية كانت ترفض إجراء أى لقاءات صحفية وإعلامية حتى لا يتم التطرق خلالها لقصتها مع عمر الشريف حفاظا على مشاعر زوجها الدكتتور محمد عبدالوهاب، وكان يزعجها جداً أن يتم التطرق إلى قصة حبها وزواجها من عمر الشريف وتداول صورهما معاً.

وهو ما أوضحته الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز التى جمعتها علاقة صداقة بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى حوار سابق لليوم السابع .

وقالت سميرة عبدالعزيز لليوم السابع:«فاتن كانت بتحب الدكتور محمد عبدالوهاب، حبها لعمر الشريف انتهى بالانفصال، أنا دخلت بيتها كتير ورأيت كيف تحترم زوجها وتعامله كسيدة مصرية تحترم التقاليد وتهتم بكل تفاصيله وطعامه وملابسه»، مؤكدة أنها كانت تغضب عندما تنشر الصحافة خبرًا عنها وتضع صورها مع عمر الشريف وقالت لى: «دول ماعندهمش ذوق ومابيحترموش الراجل اللى أنا متزوجاه من 40 سنة».

وكان من النادر أن نجد صورة للزوج الدكتور محمد عبدالوهاب مع زوجته الفنانة الكبيرة فاتن حمامة فيما عدا صور قليلة ومنها صورة تجمعهما أثناء استلامها الدكتورة الفخرية من الجامعة الأمريكية فى بيروت، ونعرض اليوم صورة نادرة تجمع فاتن حمامة وزوجها الدكتور محمد عبدالوهاب أثناء رحلة صيد بولاية فلوريدا عام 1984.