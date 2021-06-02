هيفاء وهبي جذابة والشرنوبي في المالديف.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة باللون البيضاء

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، من إحدى حفلاتها .

راندا رياض

نشرت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتهم في جزر المالديف.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر كيرلي".

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد صورة سيلفي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "الجيم".

محمد نور

نشر الفنان محمد نور صورة تجمعه بصديقه الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرا فيها داخل "الجيم".

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية ومكياج هادئ جذاب.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "حمام السباحة".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، نالت الصورة إعجاب متابعيها.