شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من فيلم Jungle Cruise قبل طرحه يوليو المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ديزنى تريللر تشويقى جديد لـ فيلم دواين جونسون الجديد Jungle Cruise، الذى سيطرح يوم 30 يوليو المقبل، وحاز الفيديو على إعجاب الآلاف من منتظرى العمل على موقع الفيديوهات يوتيوب، جنبا إلى وصول عدد مشاهدات الفيديو إلى أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.