شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ضيف شرف فى مسلسل هند صبرى "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهرالفنان آسر ياسين كضيف شرف فى مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبرى والذى يتم تصوير المشاهد الأخيرة منه حالياً، حيث يعتمد العمل على ظهور نجم كضيف شرف فى كل حلقة من حلقات العمل المقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "البحث عن علا"، إخراج هادى الباجورى، وبطولة النجمة هند صبرى، والمسلسل مستوحى من شخصيات تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوارمها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

ويرصد المسلسل شخصية علا والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

ويشارك آسر ياسين أيضا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم ط200 جنيه" للمخرج محمد أمين، ويجسد شخصية سائق تاكسى، حيث يعتمد العمل على البطولة الجماعية ويضم عدد كبير من الفنانين على رأسهم نيللى كريم وليلى علوى وخالد الصاوى ومحمد فراج وآخرين.