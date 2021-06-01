محمد كارتر يهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، المنتج والفنان هشام جمال بعيد ميلاده، الموافق اليوم 1 يونيو.

ونشر "كارتر" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل سنة وإنت طيب يا سند وضهر لكل اللي حواليك حقيقي كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يتقال فيك كل سنة وإنت ناجح ومكسر الدنيا كالعادة".

يذكر أن آخر أعمال هشام جمال المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، ليلى أحمد زاهر، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.