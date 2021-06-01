فن ومشاهير

محمد كارتر يهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، المنتج والفنان هشام جمال بعيد ميلاده، الموافق اليوم 1 يونيو.

ونشر "كارتر" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل سنة وإنت طيب يا سند وضهر لكل اللي حواليك حقيقي كل الكلام اللي في الدنيا ميكفيش يتقال فيك كل سنة وإنت ناجح ومكسر الدنيا كالعادة".

يذكر أن آخر أعمال هشام جمال المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، ليلى أحمد زاهر، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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