لهذا السبب محمد إمام يوجه الشكر لميمي جمال.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد عادل إمام الشكر للفنانة ميمي جمال بعد إشادتها بمسلسله الأخير "النمر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

ونشر "إمام" مقطع فيديو للفنانة ميمي جمال خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "شكرا للفنانة القديرة ميمي جمال، أنا كمان بحبك".

مسلسل النمر" بطولة محمد إمام، محمد رياض، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران، ولاء الشريف، وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.