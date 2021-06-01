محمد كريم.. تعرض لحادث سير ودكان شحاتة أشهر أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد كريم، عن مشاركته في بطولة فيلم أمريكي جديد، يجمعه بالفنان العالمي ونجم الأكشن بروس ويليز، ويحمل اسم

"a day to die".

ونشر كريم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، صورة من حوار أجراه مع موقع مجلة GQ، كاشفا عن تفاصيل الفيلم الذي يتولى إخراجه المخرج الأمريكي ويز ميللر.

وعبر محمد كريم عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وكتب تعليقا على صور له من الفيلم "أخيراً دلوقتي أقدر أعلن عن فيلمي الجديد في هوليوود اللي شغال عليه من فترة.. حلم جديد بحققه هنا في هوليوود بفيلم أكشن كبير من خلال وقوفي قدام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم بروس ويليز واللي استمتعت جداً بالشغل معاه".

وتابع: "سعيد جداً إني جزء من هذا الفيلم الرائع مع فريق عمل من كبار نجوم العالم، ورغم كورونا اللي عطلتنا لكن إن شاء الله بوعدكم بفيلم أكشن كبير يليق بجمهوري.. دعواتكم".

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن محمد كريم:

- ولد في 2 يناير 1980.

- بدأ محمد كريم عمله بالفن بعدما أتم دراسته الثانوية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- كانت بدايته التليفزونية في مسلسل "أحلام مؤجلة" 1999.

- شارك في عدة أفلام منها: "يوم الكرامة"، "أشتاتاً أشتوت" 2004، "بدر"، "التوربيني"، و"أسد وأربع قطط".

- اكتشافه الحقيقي كان مع المخرج خالد يوسف في أفلام: "حين ميسرة" 2007، "الريس عمر حرب" 2008، و"دكان شحاتة" 2009.

- من أشهر أعماله التلفزيونية: "بنات أفكاري"، "جحا المصري"، "مسألة مبدأ"، "فارس الرومانسية"، "البنات"، "حد السكين"، "فريسكا"، "أحلامنا الحلوة"، و"نونة المأونة".

- آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "أرض جو" 2017، مع الفنانة غادة عبد الرازق.

- في 22 أكتوبر 2020 تعرض الفنان محمد كريم، لحادث سير بسيارته، كاد يودي بحياته، وتم نقله إلى المستشفى.

- ونشر كريم صورًا من الحادث عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا.. كنت مسافرا على طريق سيء جبلي واتجاهين".

- وتابع: "أنا في المستشفى دلوقتي.. ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير".

- وأضاف: "أنا بحمد ربنا.. ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه.. دعواتكم".

- قال كريم في حوار سابق مع "الخليج 365" إن فرصة مشاركته في فيلم "A score to settle" جاءته بعد سنين طويلة، واستطاع أن يحقق أول هدف من أهدافه، ويخطو الخطوة الأولى في حلمه، موضحًا، "الحلم تحقق بعد وجودي في الغربة لسنين طويلة، وذهابي كل يوم لإجراء اختبارات أداء، ثم الانتظار بأن تأتيني المكالمة التي تخبرني بحصولي على الدور، كنت دائمًا ما أحتفل مع أصدقائي بحصول أي ممثل على دور في عمل جديد، وانتظرت سنوات حتى حصل معي نفس الشيء"، معتبرًا أن مشاركته في "A score to settle" أمام نيكولاس كيدج البداية وأن القادم أقوى.