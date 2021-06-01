رسميا.. كارلو أنشيلوتي يعود مجددا لتدريب ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 11:15 مساءً

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، بعقد يمتد حتى عام 2024.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: “سيقام حفل توقيع العقود غدًا مع الرئيس فلورنتينو بيريز في مدينة ريال مدريد. لاحقًا، سيظهر كارلو أنشيلوتي في الساعة 6:00 مساء (بتوقيت إسبانيا) أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد”.

ويتولى أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، تاركا إيفرتون يبحث عن مدرب سادس له في غضون خمس سنوات.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام، رحيل زيدان من منصبه بناءً على طلبه، بعد خروج الفريق خالي الوفاض من جميع البطولات.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي عمل مدربًا لريال مدريد من قبل، وتحديدًا في الفترة من 2013 وحتى 2015، وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا (العاشر