شكرا لقرائتكم خبر عن مدته دقيقة أول نظرة تشويقية لفيلم Snake Eyes المقتبس من G.I. Joe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Paramount للإنتاج أول نظرة لـ فيلمها الجديد المنتظر Snake Eyes، المقتبس من سلسلة G.I. Joe، والذى سيطرح في 23 يوليو المقبل، وشمل الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته حوالى دقيقة على مجموعة من لقطات الأكشن، التي تبرز الملامح الأولية للعمل الجديد.

واقتربت عدد مشاهدات الفيديو الترويجى الأول لـ Snake Eyes إلى 14 مليون مشاهدة، منذ طرحه يوم 17 مايو الماضى، على الحساب الرسمي للشركة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

فيلم Snake Eyes سيدور حول نينجا صامت ظهر لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي كجزء من إعادة إطلاق لعبة "هاسبرو" و "مارفيل كوميكس" لخط اللعب، الذي أطلق عليه اسم "جي. آي". جو: بطل أمريكي حقيقي، وترتدى الشخصية ملابس سوداء، لا يكشف عن وجهه أبدًا ولا يتحدث، برزت الشخصية بين المجموعة العسكرية المناهضة للإرهاب، وسرعان ما أثبتت أنها الأكثر شعبية.

فيلم Snake Eyes، من بطولة هنري جولدينج، أندرو كوجي، أورسولا كوربيرو، ستيفن ألريك، تاكيهيرو هيرا، هاروكا آبي، إيكو عويس، بيتر منساه، سمارة ويفينج، صموئيل فينزي.

وكانت قد أعلنت شركة Paramount عن اختيار المخرج روبرت شونتكي، لإخراج فيلم Snake Eyes التابع لسلسلة G.I. Joe، وسبق وأخرج روبرت شونتكي فيلمين من سلسلة أفلام الخيال العلمي Divergent، وقام بكتابة الفيلم إيفان سبيليوتوبولوس، مؤلف فيلم Beauty and the Beast.