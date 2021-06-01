شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يقف أمام يحيى الفخرانى فى مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقف الفنان إياد نصار فى مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" أمام الفنان الكبير يحيى الفخرانى من إخراج مجدى الهوارى، ومن المقرر عرضها على أحد المسارح الخاصة خلال الفترة المقبلة، ويراهن عليها إياد خلال مشواره الفنى بعد نجاحه فى عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية .

ويعتمد المخرج مجدى الهوارى على تكنولوجيا حديثة ومختلفة خلال العروض الجديدة للعمل، المقرر عرضه خلال شهرين من الآن.

وسبق وقدم النجم الكبير يحيى الفخراني فى 2015 نفس أحداث مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى"، من إنتاج البيت الفنى للمسرح، وكانت وقتها تحمل اسم ليلة من ألف ليلة، وقدمها على مدار 3 سنوات.

وتدور قصة المسرحية حول الشحات "يحيى الفخراني" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

شارك إياد نصار فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.