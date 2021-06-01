ماذا يقول عمر صباغ عن تعاونه الأول مع حسين الجسمي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر المؤلف الموسيقي اللبناني عمر صباغ عن سعادته بأوّل تعاون فني يجمعه مع النجم الإماراتي حسين الجسمي من خلال أغنية “ادخلي عمري” التي أصدرها الجسمي مؤخرًا على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ونشر عمر صباغ مقطعًا من فيديو الأغنية عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليه قائلًا: “كتير سعيد بالتعاون مع الفنان الكبير حسين الجسمي ادخلي عمري من الأغاني القريبة لقلبي وان شاء الله المستقبل القريب يجمعنا بأغنيات جديدة تنال إعجابكم”.

أغنية “إدخلي عمري”، كلمات العالية وألحان يوم وحققت ما يقارب 2 مليون مشاهدة بعد أيام من صدورها على موقع “يوتيوب”.

ويأتي تعاون حسين الجسمي مع المبدع عمر صباغ في التحفة الفنية “ادخلي عمري” استمرارًا لبحثه الدائم عن التجدد والإختلاف في الموسيقى وهو ما ينجح صباغ دائمًا بتحقيقه في الأغنيات التي يتولى توزيعها موسيقيًا.