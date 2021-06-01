مع اقتراب ذكرى وفاة إيمي واينهاوس.. صديقها يكشف: كانت تعاني من الوسواس القهري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لوفاة إيمي واينهاوس، تحدّث صديق المغنّية المقرّب عن صراعها مع المخدّرات، في مقال نشره عبر موقع “الدايلي ميل” البريطاني، وعن ندم المغنية ومحاولة إعادة التأهيل الفاشلة عام 2007 وعلاقتها بزوجها السابق.

وكشف تايلر جيمس أنّ المغنية هرّبت المخدرات إلى جزيرة موستيك، حيث نزلا ضيفين لدى النجم برايان آدامز.وعندما كانت تنفد المخدرات، قال تايلر إنها كانت تتسلل و”يقوم طبيب محلّي بتخديرها بشدّة”.

وكان ميك جاغر يواسيه، قائلاً: “لا تقلق، ستكون بخير. الناس في هذا المجال يمرّون بمراحل كهذه”، مضيفاً أنّ إيمي كانت نجمة موسيقى الروك وأنّ ما كانت تمرّ به “طبيعي”، معتبراً أنّ الإدمان “جزء من النجومية”.

وكان تايلر صديق إيمي منذ أن كانا في سنّ المراهقة. وقال إنها بدأت “تنحرف عن المسار” في نهاية عام 2004. وكانا يعيشان في شقّة بلندن، حين بدأت تظهر على إيمي علامات اضطراب الوسواس القهري.

وبدأ إدمانها على الكحول حينها، وهو ما أودى بحياتها لاحقاً. كانت تقترح على تايلر “الذهاب إلى الحانة ولعب البلياردو” كل يوم في نحو الساعة الـ 11 صباحاً، وتبدأ باحتساء الكحول منذ ساعاتٍ باكرة، ثمّ تطلب كأس “سامبوكا” كلّ 20 دقيقة.

وكان يؤدي شربها في النهار إلى لقائها بأشخاص “يفرطون بتعاطي المخدّرات” في الليل.

وفي إحدى الليالي لم يكن تايلر معها، فقابلت زوجها بليك فيلدر سيفيل، الذي أخبر أنّ إيمي جلست في الحمام، وأخبرته أنّ علاقتهما لن تنجح أبداً بسبب إدمان بليك على الهيروين. وعلى الرغم من مخاوفها الأولية تزوّجته عندما كانا “متناولين الكثير من المخدّرات مثل الطائرات والنبيذ”.

وكشف تايلر أنّ بليك هو أول مَن عرض على إيمي الهيروين، وأخبرته لاحقاً: “إذا كان هذا هو العائق الذي يقف في طريق علاقتنا، فسأبدأ بالتعاطي”. وازداد إدمانها سوءاً بشكل كبير بعدما دخل بليك السجن، وذهبت إيمي إلى موستيك مع تايلر على أمل الشفاء.

واعترف صديق النجمة بأنها “لم تكن مستعدّة للحصول على مساعدة”، وأنها أصرّت على العودة إلى المنزل لرؤية بليك.كما كشف عن أنّ إدمانها على الهيروين فوّت عليها فرصاً مذهلة في حياتها المهنية، مثل خسارة فرصة كتابة وتسجيل أغنية فيلم جيمس بوند Quantum Of Solace.

وختم تايلر أنّ إيمي اعترفت بإنفاق أكثر من 700 ألف دولار على المخدّرات قائلةً: “لقد أنفقت نحو 500 ألف جنيه على المخدرات ولا فائدة منها. كان بإمكاني شراء منزل، وكان بإمكاني شراء منزل لك”.

ويذكر أنّ واينهاوس توفيت في 23 تموز 2011 عن عمر يناهز 28 عاماً، بعدما عُثر عليها جثة هامدة في منزلها بلندن. لم تُعرَف أسباب الوفاة في البداية، إلا أنّ تقارير الشرطة أكدت أنها تُوفيَت متسمّمة بالكحول.