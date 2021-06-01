بمناسبة عيدها.. فهرية افجين تطلق حملة للتبرّع للأطفال المصابين بالتوحّد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتحت الممثلة التركية فهرية افجين حملة للتبرّع للأطفال المصابين بمرض التوحّد، وطلبت، عبر حسابها في “إنستغرام”، من محبّيها وعائلتها التبرّع للجمعية، بدلاً من الهدايا في عيد ميلادها في الرابع من حزيران الجاري. ووضعت رابط التبرّع في التعريف الخاصّ بها في حسابها عبر “إنستغرام”.

من جهة أخرى، تصدّرت فهرية مجلة “انستايل” بنسختها التركية، وحظيت إطلالتها الصيفية بإعجاب المتابعين، وتمّ تناقل صورها بكثرة عبر الصفحات الفنّية.

فهرية التي تبدو متفرّغة تماماً لابنها كاران، نشرت صوراً له وهو يلهو بالكتب ويتنقّل من كتاب إلى آخر. وذكر بعض المعلّقين في صورة مازحة أنّه منغمس في التحضير للإخراج.