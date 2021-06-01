فن ومشاهير

أبرز عروض "نتفليكس" في يونيو.. عودة "لوبين"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شبكة البث الإلكتروني نتفليكس لطرح مجموعة عروض كلاسيكية وأخرى جديدة في شهر يونيو/حزيران، بين كوميد ورعب ودراما.

ويستعرض موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، أبرز العروض الجديدة التي تطرحها نتفليكس في شهر يونيو/حزيران.

1- Seinfeld


اشترت نتفليكس حقوق عرض المسلسل الكوميدي الشهير "ساينفيلد"، لعرض مواسمه الـ9، ومن المتوقع طرحه في 25 يونيو/حزيران.

2- Downton Abbey


يعرض مسلسل الدراما "داونتن آبي" على شبكة نتفليكس في شهر يونيو/حزيران، ويتناول المسلسل البريطاني قصة عائلة كراولي وخدمهم في بداية القرن الـ20.

3- The Platform


مسلسل "المنصة" الإماراتي يعرض على نتفليكس في 1 يونيو/حزيران، ويدور حول حرب المعلومات والتكنولوجيا.

4- Awake


فيلم "يقظ"، يعرض 9 يونيو/حزيران على شبكة نتفليكس، ويتناول قصة أم تحاول إنقاذ ابنتها في عالم فقد فيه البشر القدرة على النوم.

5- Lupin


يعرض الجزء الثاني من مسلسل "لوبين" في 11 يونيو/حزيران، وتستكمل أحداثه مغامرات السارق أرساني ديوب، المعروف بـ"أرسين لوبين" لتبرئة ذمة والده المتهم خطأ بالسرقة، وإنقاذ ابنه المختطف.

6- Elite


يعرض مسلسل "النخبة" الإسباني 18 يونيو/حزيران، ويتناول قصة مجموعة طلبة في مدرسة خاصة يتورطون في جريمة قتل.

7- The Ice Road

يعرض فيلم "الطريق الثلجي" 25 يونيو/حزيران، وهو من بطولة ليام نيسون، ويتناول محاولة سائق شاحنة إنقاذ مجموعة قاصرين محتجزين.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا