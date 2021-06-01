أبرز عروض "نتفليكس" في يونيو.. عودة "لوبين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شبكة البث الإلكتروني نتفليكس لطرح مجموعة عروض كلاسيكية وأخرى جديدة في شهر يونيو/حزيران، بين كوميد ورعب ودراما.

ويستعرض موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، أبرز العروض الجديدة التي تطرحها نتفليكس في شهر يونيو/حزيران.



1- Seinfeld





اشترت نتفليكس حقوق عرض المسلسل الكوميدي الشهير "ساينفيلد"، لعرض مواسمه الـ9، ومن المتوقع طرحه في 25 يونيو/حزيران.



2- Downton Abbey





يعرض مسلسل الدراما "داونتن آبي" على شبكة نتفليكس في شهر يونيو/حزيران، ويتناول المسلسل البريطاني قصة عائلة كراولي وخدمهم في بداية القرن الـ20.



3- The Platform





مسلسل "المنصة" الإماراتي يعرض على نتفليكس في 1 يونيو/حزيران، ويدور حول حرب المعلومات والتكنولوجيا.

4- Awake





فيلم "يقظ"، يعرض 9 يونيو/حزيران على شبكة نتفليكس، ويتناول قصة أم تحاول إنقاذ ابنتها في عالم فقد فيه البشر القدرة على النوم.



5- Lupin





يعرض الجزء الثاني من مسلسل "لوبين" في 11 يونيو/حزيران، وتستكمل أحداثه مغامرات السارق أرساني ديوب، المعروف بـ"أرسين لوبين" لتبرئة ذمة والده المتهم خطأ بالسرقة، وإنقاذ ابنه المختطف.



6- Elite





يعرض مسلسل "النخبة" الإسباني 18 يونيو/حزيران، ويتناول قصة مجموعة طلبة في مدرسة خاصة يتورطون في جريمة قتل.

7- The Ice Road

يعرض فيلم "الطريق الثلجي" 25 يونيو/حزيران، وهو من بطولة ليام نيسون، ويتناول محاولة سائق شاحنة إنقاذ مجموعة قاصرين محتجزين.



