صناع "لوسيفر" يكشفون مفاجآت الموسم السادس والأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف صنّاع مسلسل Lucifer (لوسيفر)، الذي يعرض حالياً على "نتفليكس" عن بعض تفاصيل الموسم السادس والأخير من السلسلة.

مسلسل "لوسيفر" بطولة توم إليس، ويتناول قصة الملاك العاصي "لوسيفر"، الذي فر إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لدراسة البشر.

ووفقاً لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، انتهى الموسم الخامس بتحول مفاجئ في شخصية "لوسيفر"، حيث أصبح محاطًا بالملائكة.



وذكر مبدعا المسلسل إلدي مودروفيتش وجو هندرسون أن الموسم السادس المرتقب سوف يتضمن مفاجآت كثيرة، منها ظهور شخصيات جديدة تماماً لم يسبق للجمهور رؤيتها.

وأضافا أن شخصية المحقق دان إسبينوزا، التي يقوم بتجسيدها الممثل كيفين أليخاندروا سوف تعود في الموسم القادم أيضاً بطريقة غير متوقعة، رغم وفاته في أحداث سابقة.





وتطرق مبتكرو المسلسل إلى حبكة الموسم السادس، مؤكدين أن الطريق أمام "لوسيفر" لن يكون ممهداً، خاصةً في أعقاب التطور الجديد لشخصيته ومنحه نفوذاً غير متوقع.

ورفضوا كشف كثير من تفاصيل الموسم القادم، لكنهم أقروا أن "لوسيفر" هو عدو نفسه وأن السلطة الجديدة الممنوحة له سوف تكون السبب في دماره.



