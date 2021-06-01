شيرين عبد الوهاب تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتوجه له رسالة رومانسية

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"الخليج 365": وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة رومانسية لزوجها المغني حسام حبيب إحتفالاً بعيد ميلاده في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر معلقة فيها على صورة تجمعهما، قائلة:" كل سنة وانت طيب يا حبيبي، وكل سنة وانت اماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي... بحبك، بجد كلمة قليلة على احساسي".

وقبل ذلك، تغزلت عبد الوهاب، بزوجها، معبرة عن حبها الشديد له، في تغريدة تضمنت صورة له ارفقتها بتعليق: "بحبك.. ربنا ما يحرمني من دقات قلبك اللي بنام على صوتهم كل يوم، ويديمك ليا نعمة لآخر العمر".

وكانت قد إنتشرت قبل فترة شائعات عن خلافات بينهما لها علاقة بأمور مادية لكنهما نفيا كل ما تردد.