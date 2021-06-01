جديد جو رعد أغنية "ياليل ياعين"

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"الخليج 365": أطلق الفنان جو رعد أغنية جديدة بعنوان " ليل يا عين" وهي أغنية لبنانية راقصة على إيقاع الروك الشهير، أراد جو من خلالها تقديم نمط جديد من الأعمال تحاكي تطلعات المستمعين، سيما الجيل الجديد منهم، حيث جرى تقديمها على طريقة "غرافيكس فيديو" بتنقيات وجودة عاليتين.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع روبير الأسعد، الفيديو غرافيكس إخراج ابراهيم كسرواني، وقد تولت الفنانة أنطونيا صهيون مهمة تصميم ورسم الشخصيات المتحرّكة.

يذكر أن الفنان رعد متواجد حاليّاً في الرياض حيث يعمل على إنجاز وتسجيل ألبومه الخليجي الجديد، الذي سيضمّ حوالي ١٠ أغنيات خليجية وعراقية.