منة عرفة تكشف أين تعرفت على خطيبها ولماذا أخفت هويته؟

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"الخليج 365": قامت الممثلة المصرية الشابة منة عرفة بنشر أول صورة رسمية لها برفقة خطيبها الممثل محمود المهدي ووجهت له رسالة قصيرة تمنت فيها أن تعيش برفقته لآخر العمر، كما وجهت الشكر لكل من تقدم بالتهنئة على خطوبتهما.

يذكر أن عرفة تصدرت قائمة الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أغرب رسالة غزل مرسلة إليها من خطيبها، نشرها عبر حسابه على الإنستغرام، وقال تعليقاً على صورة لهما: ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة، لترد منه عرفة قائلة: امييييييين يااااا رب.

كما نشر المهدي فيديو له عبر إنستغرام عبر فيه بدوره عن شكره لكل من بارك لهما بالخطوبة وعن إرتياحه من ردود الفعل الإيجابية حول إرتباطهما.

وكانت عرفة قد كشفت تفاصيل جديدة حول خطوبتها وعلاقة الحب التي تجمعها بالممثل ​محمود المهدي​ بفيديو مباشر على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قالت فيه انها التقت بخطيبها خلال تصويرهما فيلم رعب اسمه "666": بدأنا التصوير قبل عامين ونصف، وخلال تلك الفترة كان التصوير يتعطل ويتم استئنافه كل فترة".

وأضافت: "تطورت علاقتنا في الفترة الأخيرة من التصوير".

أما سبب عدم نشرهما صور من الخطوبة قالت: "تعمدنا عدم نشر صورنا بعد إعلان الخطوبة، بسبب رغبتنا في أن يعرف الناس بالخبر بعد عرض الفيلم، وبدون اتهامنا بالسعي إلى الشهرة وتصدر التريند، خاصة أنني لا أحب مشاركة حياتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وعن الفيلم الذي بدأ منه كل شيء قالت: "سوف أعلن عن موعد طرح الفيلم لكي تتمكنوا من مشاهدة علاقتي مع محمود قبل وبعد ارتباطنا".

أكملت: "البعض لديهم فضول لمشاهدة فيلم "666" لأنه يوثق لمشاهد رومانسية تجمعني بخطيبي قبل ارتباطنا، ومشاهد آخرى بعد ارتباطنا، لذلك ستكون قصة الحب في الفيلم واقعية".