شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "زحمة الأيام" لنجوم التسعينيات حميد وهشام وقمر وإيهاب الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نجوم جيل التسعينات الرباعى حميد الشاعرى وهشام عباس ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "زحمة الأيام، وصور الرباعى الأغنية بطريقة الفيديو كليب، تمهيدا لطرحها يوم الخميس المقبل عبر "يوتيوب" .

وتحمل أغنية "زحمة الأيام" فى مغزاها الكثير من المعانى الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كافة شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعرى.

وتحمس نجوم جيل التسعينات للأغنية لما بها من معان إنسانية راقية، ورسالة مهمة للمجتمع، إضافة إلى قرارهم بإهداء الأغنية لروح الراحلين سامح العجمى وأشرف سالم، خاصة أن جميعهم تعاونوا معهما فى الكثير من الأعمال المميزة التى حققت نجاحا كبيرا فى أوقات سابقة.

وتقول كلمات "زحمة الأيام": "فى زحمة الأيام .. تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش .. أنده بصوت مبحوح .. على حلم كان مسموح .. بيعدى مايشوفنيش .. عمر اتسرق مننا فين اللى كانوا هنا راحو خلاص ومفيش .. وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده مع دنيا مبتديش .. وفى توهة المشوار ياما حلمنا صغار ببطولة فى الحواديت .. صدقت فى الأيام و مشيت ورا أوهام وزى ما روحت أهو جيت .. وأما السنين بتفوت .. والغنوة تبقى سكوت .. وكل شيء محسوب .. وأما السنين بتفوت .. إحساسنا ليه بيموت بأيدين قدر مكتوب .. عدى زمانا وسبق .. طلع البطل من ورق والحلم بات مهزوم .. عدى زمانا و سبق وقع الفرس فى السبق لكن أكيد هيقوم .. فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب على مسرح الأيام .. أيام وليها العجب بنعيشها مر وتعب .. آه منها دى الأيام".