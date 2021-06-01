شكرا لقرائتكم خبر عن 3أفلام عالمية ينتظرهاالجمهور يوليو المقبل..مؤجلة من العام الماضى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر متابعى السينما العالمية 3 أفلام هامة، منذ العام الماضى، والتي تم تأجيل طرحها بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذى أدى إلى حدوث إغلاق في أغلب دور العرض حول العالم.

وأول هذه الأفلام هو فيلم Black Widow لـ سكارليت جوهانسون، العمل الذي سيطرح في 9 يوليوالمقبل، وتبدأ أحداثه عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

العمل الجديد من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، ويشاركها في البطولة الممثل العالمي، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

أما العمل الثانى فـ هو Snake Eyes، المقتبس من سلسلة G.I. Joe، العمل من بطولة هنري جولدينج، أندرو كوجي، أورسولا كوربيرو، ستيفن ألريك، تاكيهيرو هيرا، هاروكا آبي، إيكو عويس، بيتر منساه، سمارة ويفينج، صموئيل فينزي؟، الذى سيطرح في 23 يوليو المقبل.

فيلم Snake Eyes سيدور حول نينجا صامت ظهر لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي كجزء من إعادة إطلاق لعبة "هاسبرو" و "مارفيل كوميكس" لخط اللعب، الذي أطلق عليه اسم "جي. آي". جو: بطل أمريكي حقيقي، وترتدى الشخصية ملابس سوداء، لا يكشف عن وجهه أبداً ولا يتحدث أبداً، برزت الشخصية بين المجموعة العسكرية المناهضة للإرهاب، وسرعان ما أثبت أنها الأكثر شعبية.

وثالث وأخر فيلم هو Jungle Cruise، لـ دواين جونسون الذى سيطرح يوم 30 يوليو المقبل، فيلم الجديد Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

الفيلم الجديد من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.