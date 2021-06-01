شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم: مشهد إخبار زوجى إصابتى بالسرطان الأصعب ضمن مشاهد "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة انجي المقدم عن كواليس تقديم شخصية "نادية" فى مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، موضحة أن الدور كان به العديد من المشاهد الصعبة، وأبرزها مشهد إبلاغ زوجها الضابط زكريا "كريم عبد العزيز" بإصابتها بالسرطان، وكيفية مواجهتها للمرض خلال الأحداث.

وأشارت إنجي المقدم لـ"الخليج 365" أنها جلست مع السيدة الحقيقية التى قدمت دورها فى المسلسل، وأكدت هذه السيدة أن زوجها الضابط كان لديه حالة كبيرة من الإنكاروأصبح عصبى بمجرد معرفة خبر إصابتها بالسرطان، لرغبته فى عدم حقيقة الأمر، مضيفة أن السيدة كانت على العكس تماماً، كانت متماسكة وترغب في علاج المرض.



انجي المقدم وكريم عبد العزيز

مسلسل مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وشاركت الفنانة انجي المقدم فى مسلسل "هجمة مرتدة" فى شهر رمضان الماضى أيضاً، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل .