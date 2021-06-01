فن ومشاهير

ليلى أحمد زاهر تهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر، المنتج هشام جمال بعيد ميلاده، الموافق اليوم 1 يونيو.

ونشرت "ليلى" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب وناجح وشاطر ومجتهد وموهوب ومحترم ما شاء الله، كل سنة و إنت الأخ الكبير والصاحب الجدع والروح الحلوة إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدي و نفرحك زي ما انت دايماً بتفرح كل الي حواليك".

ذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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