ليلى أحمد زاهر تهنئ هشام جمال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر، المنتج هشام جمال بعيد ميلاده، الموافق اليوم 1 يونيو.

ونشرت "ليلى" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنت طيب وناجح وشاطر ومجتهد وموهوب ومحترم ما شاء الله، كل سنة و إنت الأخ الكبير والصاحب الجدع والروح الحلوة إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدي و نفرحك زي ما انت دايماً بتفرح كل الي حواليك".

ذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى أحمد زاهر المسلسل الكوميدي "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، ودلال عبدالعزيز، وهشام جمال، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.