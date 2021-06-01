تعافي المخرج محمد عبدالعزيز من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان كريم عبد العزيز، تعافي والده المخرج محمد عبدالعزيز من فيروس كورونا، وخروجه من المستشفى لاستكمال فترة النقاهة في المنزل.

وكتب أدمن الصفحة الرسمية لكريم عبدالعزيز عبر موقع فيسبوك: "يتوجه الفنان كريم عبدالعزيز بالشكر والتقدير والعرفان لكل من سأل عن الحاله الصحية لوالده المُخرج الكبير محمد عبدالعزيز، مُطمئنًا الجميع أن الأستاذ بحمد الله وفضله، قد تعافى تمامًا من فيروس كورونا، وخرج من المستشفى، ويواصل فترة النقاهة بمنزله، داعيًا من المولى عز وجل أن يُديم عليه الصحة والعافية والشكر موصول لكل من اتصل تليفونيًا، ومن حاول ولم يستطع الرد على اتصاله، ومن كتب دعوة بظهر الغيب لإتمام شفاء الأستاذ محمد وشكر لكل فرد من الجمهور الغالي على دعواتكم أدام الله على الجميع دوام الصحة والعافية وأبعد عنكم كل شر أو مرض".

وكان كريم عبد العزيز، قد أعلن يوم 27 مايو الماضي إصابة والده المُخرج الكبير محمد عبد العزيز بفيروس كورونا المعروف بـ"كورونا".