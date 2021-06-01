محمود الجمل يشارك في مسلسل "دور العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب محمود الجمل في المسلسل اللبناني "دور العمر" المنتظر عرضه قريبا على منصة "شاهد".

ويجسد محمود الجمل خلال أحداث المسلسل شخصية يوتيوبر، وصانع محتوى على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «دور العمر» البوستر الرسمى له ، وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة القادمة .

وظهر على البوستر كل من بطلي العمل الفنانين سيرين عبد النور وعادل كرم منفردين.

مسلسل "دور العمر" من إخراج سعيد الماروق سيناريو وحوار ناصر فقيه، وتدور أحداثه فى إطار نفسى اجتماعي، وينتمي للأعمال ذات الحلقات القصيرة .

يشار إلى أن محمود الجمل شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي