قبل طرحه بيومين.. ميريام فارس تروج لـ"الرحلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة اللبنانية مريام فارس، للفيلم الذي توثق به رحلتها مع الحمل واستعدادها للوضع، وذلك خلال فترة انتشار فيروس كورونا وحظر التجوال .

ونشرت "فارس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بوستر جديد لفيلمها الذي يحمل اسم "ميريام فارس الرحلة.. غدارة يا دنيا"، حيث سيتم طرحه عبر منصة "نتفليكس" بعد يومين.

وكتبت ميريام عبر حسابها بتويتر: "باقِ يومان على طرح الفيلم الوثائقي الخاص بي "ميريام فارس.. الرحلة"، عبر منصة نتفليكس من أجل ألبومي الجديد.. ترقبوا".

وكانت آخر أغنيات ميريام فارس هي "حالة حلوة" مع الفنان آسر ياسين لصالح إحدى شركات الإسكان.