"مصلي وبيعرف ربنا".. رسالة حمادة هلال لميمي جمال بعد حديثها عنه مع لميس الحديدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان حمادة هلال، عن سعادته بإشادة الفنانة الكبيرة ميمي جمال بمسلسله "المداح" والذي عُرض في رمضان 2021.

وشارك هلال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ"ميمي" من لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON مساء الاثنين، تقول فيه: "حبيت حمادة هلال في مسلسل المداح، وحمادة طبيعته كده مصلي وبيعرف ربنا وهادي، والدور كان لايق عليه أوي أوي"، وعقبت مقدمة البرنامج: "حمادة هلال له جماهيرية طاغية".

وعلّق "حمادة" على الفيديو قائلا: "بشكر النجمة الكبيرة ميمي جمال على الكلام الجميل.. والإعلامية لميس الحديدي.. أشكركم".

"المداح" بطولة النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

دارت أحداث المسلسل حول شخصية "صابر المداح" وهو شاب ريفي متزوج من فتاة، يقدم دور منشد ديني يرث من والده الموهبة.