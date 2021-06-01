خاص| في عيد ميلاده.. ما هو مصير باقي أغاني ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ما هو مصير باقي أغاني ألبوم محمد محيي "بتاع زمان"؟ سؤال فرض نفسه مع احتفالنا اليوم بعيد ميلاده الـ51، مع مرور ما يقرب من أربعة أشهر على طرح سادس أغاني الألبوم.

المنتج هيثم دردير قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "الحمد لله الأغاني التي طُرحت لاقت نجاحا، ومازالت هناك 12 أغنية نستعد لطرحها تباعا، بمعدل أغنية كل 10 أيام خلال موسم الصيف الحالي، وذلك بعد انتهاء المهندس أمير محروس من وضع اللمسات النهائية على الماستر".

وعن سر التأخر وموعد الطرح، قال: "من الصعب حاليا الجزم بالموعد، وكما سبق وأوضحت هناك أغاني مازالت في مرحلة الماستر، ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها".

"هيثم" علّق على تقديم الفنان محمد محيي أغنية بعنوان "مابقتش شبهي" مع شركة إنتاج أخرى، وقال: "العلاقة أساسا مع الفنان محمد محيي قائمة على الصداقة وليس العمل فقط، ولهذا لم يكن هناك أي تأثير أو حرج في تقديمه الأغنية مع شركة أخرى إطلاقا".

الفنان محمد محيي طرح في فبراير الماضي سادس أغاني الألبوم، وهي بعنوان "أنتِ في دمي"، بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، ماستر أمير محروس.

وكان قد طرح قبلها، أغاني "بعدنا"، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد.