درة تعلن انتهاء تصوير فيلم "الكاهن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة التونسية درة انتهاء تصوير فيلم "الكاهن"، اليوم الثلاثاء.

ونشرت درة صورًا تجمعها بأبطال العمل حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت درة: "انتهينا الحمد لله من تصوير كل ما يتعلق بفيلم (الكاهن) مع هؤلاء الأساتذة الكبار في فيلمي الجديد الكاهن، الذي تشاهدونه قريبا، في قاعات العرض".

تجسد درة في "الكاهن" دور سيدة تُدعى "فيروز"، وقالت في بيان صحفي إنها شخصية جديدة ترتدي ثوبها لتطل بها على الجمهور لأول مرة.

"الكاهن" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.