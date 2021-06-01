أول تعليق من آدم الشرقاوي على اختياره سفيرا لمبادرة "اتكلم عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان الشاب آدم الشرقاوي، جمهوره ومتابعيه، صورا من لقائه مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معربا عن سعادته باختياره سفيرًا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وعلّق الشرقاوي على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "تشرفت بلقاء معالي وزيرة الهجرة والمغتربين المصريين نبيلة مكرم.. شكرا لاختياري لأكون جزءًا من هذا المشروع.. أنا متحمس للغاية للمضي قدمًا مع اتكلم عربي.. ترقبوا المزيد".

والتقت السفيرة نبيلة مكرم، آدم الشرقاوي، الفنان المصري المقيم بأمريكا، والذي قدّم شخصية "بيج زي" في مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عُرض في شهر رمضان الماضي.

وذكر بيان لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج اليوم، أن "مكرم" أعربت عن سعادتها به كأحد أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، لمشاركته في المسلسل وتحقيقه هذا النجاح الكبير في وطنه، كما أثنت على تحدثه باللغة العربية واللهجة المصرية في المسلسل وتمسكه بلغته الأم وبهويته، واختارته سفيرًا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" داخل مصر.