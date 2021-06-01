رانيا يوسف لـ”صوت بيروت انترناشونال”: استمتعت بتصوير “ملوك الجدعنة” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

رانيا يوسف نجمة لامعة في سماء الفن المصري، كما انها امرأة مثيرة للجدل في كل خطوة تخطوها. شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عرض على شاشة ام بي سي مصر من بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وانتاج “صبّاح اخوان” وحقق اعلى نسبة مشاهدة. ترى هل توقعت رانيا يوسف هذا النجاح الكبير هذا ما اخبرته لـ”صوت بيروت انترناشونال: بصراحة لم اتوقع هذا النجاح الكبير لمسلسل “ملوك الجدعنة” رغم انني علمت اثناء التصوير ان الناس ستحبه لكن ليس بهذا الحجم الكبير وانا سعيدة جدا بهذا الانتشار الواسع الذي ناله هذا العمل الشعبي المميز.

اما عن اجتماعها مرة ثانية مع النجم مصطفى شعبان بعد مرور 20 عاما على اجتماعهما الاول في مسلسل “عائلة الحاج متولي” قالت: هذا اللقاء كان لطيفا اذ لعبت دور شقيقته وليس زوجته هذه المرة وانا احب مصطفى شعبان على المستوى الانساني لانه فنان شاطر ومجتهد ولديه اصرار وارادة كما عشرة العمر بيننا طويلة الامد.

وبالانتقال للحديث عن مسلسل “الانسة فرح” الذي قدم منه اربعة اجزاء٬ وهل يوجد اجزاء اخرى منه قالت: نعم يوجد جزئين جديدين وسنبدأ تصويرهما في منتصف شهر حزيران –يونيو الحالي وهذه التجربة كانت مميزة جدا عن كل ما قدمته في مسيرتي الفنية لان الكاراكتير الذي قدمته في “الانسة فرح” مختلف كليا.

وعن تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي” تشير رانيا يوسف إلى أن: الله وفقنا في الجزء الاول لانه مأخوذ عن قصة حقيقية وبعد نجاحه الكبير على منصة “شاهد” تقرر تنفيذ جزء ثان منه وتفاصيله ان ممثلين جدد دخلوا في مسار الاحداث واعتقد ان هذا الجزء سيكون اجمل من الجزء الاول.

اما لجهة تصويرها مسلسل “ملوك الجدعنة” في لبنان اكدت: لم انزعج من تصوير المسلسل في هذا البلد الجميل بل استمتعت في الاربعة اشهر التي قضيتها في الربوع اللبنانية اذ اعتمدت مبدأ الذهاب الى اماكن التصوير ثم ممارسة الرياضة في النادي الرياضي الخاص بالفندق الذي كان مقره في الجبل لذا كنت امشي في الطبيعة كما عدت الى هواية القراءة فقرأت الكتب والروايات وشاهدت عدة افلام سينمائية، كما ان ابنتيّ زاراتاني في لبنان ومكثتا معي شهرا كاملا فأمضينا وقتا جميلا رغم الاقفال العام التام الذي حصل بسبب جائحة كورونا.

واذا كانت وقعت عملا جديدا لرمضان 2022؟ قالت: حتى الان لم اوقع عقدا للمشاركة في عمل خاص برمضان المقبل لكنني مشغولة حاليا بتصوير “الحرامي 2″ و”الانسة فرح” وهناك مسلسل جديد لن اعلن عن اسمه الا حين ابدأ تصويره وهو خارج ماراتون رمضان المقبل.

وهل تابعت اعمالا في الشهر الفضيل اكدت انها كانت مشغولة بالتصوير طوال الشهر ولم يسمح لها الوقت الا بمتابعة عدد من حلقات مسلسلها “ملوك الجدعنة”.