“الدنيا علمتني”.. نجوى كرم تحكي قصتها بدمعة وغصّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلّ النجمة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها في الحلقة الأخيرة من برنامج “الدنيا علمتني” عبر شاشة mbc1 يوم الأحد، في السادس من حزيران الجاري، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت لبنان والسعودية.

ويبدو أن الحلقة ستكون مؤثرة، إذ ستتحدث خلالها نجوى كرم في أمور شخصية جدًا مرّت في مشوارها الفني، وكيف تعلمت التضحية من والدتها، بالإضافة إلى الأثر الكبير الذي تركه فيها والدها الراحل.

وظهرت شمس الأغنية اللبنانية في “برومو” الحلقة الذي بثّته شاشة mbc1 وهي تتحدّث بغصّة بغصة والدموع في عينيها.

الجدير ذكره أن نجوى كرم تواصل حصد أصداء أحدث أغنياتها “معذور قلبي”، والتي لا تزال تتصدّر المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

كما صرحت نجوى مؤخرًا أنها بصدد إصدار أغنية جديدة خلال موسم الصيف المقبل. وأضافت أنها ستعود من خلال هذه الأغنية إلى أجواء الكليبات البعيدة عن الأسلوب الذي ظهرت خلاله في أعمالها المصوّرة الأخيرة.