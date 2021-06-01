شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبدالعزيز لـ"الخليج 365": عدت لمنزلى وحالتى الصحية مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج الكبير محمد عبدالعزيز أنه يتواجد حاليا في المنزل بعد فترة قضاها في المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، مشيرا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حالته الصحية الآن مستقرة ويتلقى بروتوكول العلاج فى منزله .

وأضاف أنه يشكر كل من قام بالاتصال به من داخل الوسط الفني وخارجه، بالإضافة إلى نجله النجم كريم عبدالعزيز الذى لم يتركه لحظة وكان بجانبه طول فترة تواجده في المستشفى .

وقد أعلن مؤخرا عن إصابة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد النجم كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

محمد عبد العزيز، مخرج مصرى قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد فى 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.