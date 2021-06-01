شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبطال فيلم "الكاهن" فى كواليس تصوير الأفيشات الدعائية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم الكاهن، من جلسة تصوير أفيشات العمل المقرر عرضة في السينمات قريبا، وشاركت درة، جمهورها صور مع أبطال الفيلم وهما حسين فهمى و محمود حميدة و جمال سليمان و إياد نصار، عبر حسابه على إنستجرام، وكتبت على الصور، قائلة:" انتهينا الحمد الله من تصوير كل ما يتعلق بفيلم الكاهن مع هؤلاء الأساتذة الكبار في فيلمى الجديد الكاهن الذى تشاهدونه قريبا في قاعات العرض".



بوست درة

يذكر أن فيلم "الكاهن" من بطولة النجم إياد نصار و النجمة درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذرعن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطارأكشن.

وقدمت درة فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "بين السما والأرض" يُعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، ، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

جمال سليمان و إياد نصار و محمود حميدة



حسين فهمى و درة و إياد نصار

يذكر أن فيلم "الكاهن" من بطولة النجم إياد نصار و النجمة درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذرعن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطارأكشن.

ويظهر النجم إياد نصار فى فيلمه الجديد "الكاهن" بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.