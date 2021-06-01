شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرح برومو أغنيته الجديدة "ياه ع الزمن" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم جورج وسوف البرومو التشويقى لأغنيته الجديدة، "ياه ع الزمن "، من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هانى محروس، وإخراج فادى حداد، من المقرر أن تطرح الأيام المقبلة.

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد شارك متابعيه على موقع إنستجرام بفيديو له أثناء غنائه على نغمات أغنية "عودت عينى" لـ أم كلثوم حيث ظهر خلال الفيديو وهو يستمتع بمشاهدة الأغنية قبل أن يقوم بالغناء معها وهو معجب بها بصورة واضحة.

وعلق على الفيديو بكتابة: "من أنا وطفل "عوّدت عيني على رؤياها"، في إشارة إلى استمتاعه بمشاهدة أم كلثوم دائماً.

يذكر سلطان الطرب جورج وسوف هو واحد من أهم نجوم أغناء فى الوطن العربى، ومن أشهر الأغنيات التى قدمها وسوف وحققت نجاحا مذهلا "اتأخرت كتير" و"بيحسدونى" و"الهوى سلطان" و"يوم الوداع" و"ليل العاشقين" و"لسه الدنيا بخير" و"دول مش حبايب"، وغيرهم الكثير من الغنيات التى يعشقها محبيو عشاقى النجم الشهير.