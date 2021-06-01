شكرا لقرائتكم خبر عن آدم الشرقاوى بعد اختياره سفيرا لـ"اتكلم عربى": متحمس للغاية وشكرًا لاختيارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان المصرى العالمى الشاب آدم الشرقاوى، عن سعادته باختياره سفيرًا لمبادرة "اتكلم عربى" داخل مصر، من قبل وزارة الهجرة المصرية، مؤكدا أنه فخور بهذا الاختيار وأنه متحمس للغاية ليكون جزءًا من هذا المشروع.



آدم الشرقاوى مع وزيرة الهجرة

ونشر الشرقاوى، صورتين له مع الوزيرة نبيلة مكرم، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "تشرفت بلقاء معالى وزيرة الهجرة والمغتربين المصريين نبيلة مكرم، شكرًا لاختيارى لأكون جزءًا من هذا المشروع، أنا متحمس للغاية والمضى قدمًا مع اتكلم عربى.. ترقبوا المزيد".



سيلفى آدم الشرقاوى مع وزيرة الهجرة

والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، آدم الشرقاوى، الفنان المصرى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى اشتهر بأداء شخصية "بيج زى" فى مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عُرض خلال شهر رمضان الماضى.





وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم أعربت عن سعادتها به كأحد أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين بالخارج، لمشاركته فى المسلسل وتحقيقه هذا النجاح الكبير فى وطنه، كما أثنت على تحدثه باللغة العربية واللهجة المصرية فى المسلسل وتمسكه بلغته الأم وبهويته.

واستعرضت وزيرة الهجرة خلال اللقاء المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لتعريف أبنائنا بالخارج بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، مضيفة: "أن أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد التعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم".

وخلال الاجتماع أعلنت السفيرة نبيلة مكرم الفنان المصرى آدم الشرقاوى سفيرًا للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" داخل مصر.