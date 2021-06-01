شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يوقف عرض "أبو العربى" لمدة شهر بسبب أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر النجم هانى رمزى اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمباشرة أعماله هناك، ولذلك أعلن توقفه عن عرض مسرحيته الجديدة "أبو العربى"، لمدة شهر، ليعود بعدها لاستكمال عروض المسرحية مطلع يوليو المقبل.

ويخطط النجم هانى رمزى لعرض مسرحية "أبو العربى" في السعودية والكويت خلال الفترة المقبلة، والمسرحية أعادته إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كدة أوكيه" عام 2003.

وأكد مؤخرًا النجم هانى رمزى في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه في السينما وحقق نجاح كبير، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ويشارك في البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة"