شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يحتفى باليوم العالمى للوالدين: الأبطال الحقيقيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الثلاثاء باليوم العالمى للوالدين، والذى يوافق يوم 1 يونيو من كل عام، وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص اليوم وتكريسه لتكريم جهود الوالدين، عام 2012.

واحتفى الفنان الكبير خالد النبوى، باليوم العالمى بالوالدين، وقال عبر تويتر :" شكرًا للوالدين الأبطال الحقيقيين".



خالد النبوى

فيما قالت منظمة اليونسيف بمصر، عبر حسابها الرسمى بتويتر :" النهارده اليوم العالمي للوالدين، فرصة نشكر كل الأهالي في مصر، على جهودهم في السنة الصعبة اللي فاتت وقت الحظر وتوقف الدراسة بسبب فيروس كورونا علشان يحافظوا على تماسك أسرتهم وصحة أولادهم الجسدية والنفسية.. اعملوا منشن لكل الأهالى الأبطال وهنوهم باليوم ده!".



اليونسيف

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2012، أن 1 يونيو من كل عام، سيكون يوما عالميا للوالدين، والذي يحتفل به سنويًا في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع الأمم المتحدة الناطق باللغة العربية.

وقال الموقع الرسمى للأمم المتحدة: "أصبح دور الأسرة الهام موضع اهتمام المجتمع الدولي منذ ثمانينيات القرن الماضي وبشكل متزايد الى يومنا هذا، واتخذت الجمعية العامة عددا من القرارات الداعمة للأسرة، وأعلنت إطلاق السنة الدولية للأسرة والاحتفال باليوم الدولي للأسرة، للتأكيد على الدور الحاسم للوالدين في تربية الأطفال".

وتابع :"ولم تزل الأسرة هي المسؤول الرئيسى عن رعاية الأطفال وحمايتهم، ولكي يكبر الأطفال صحيا متكاملين - يتناغم فيهم نموهم مع شخصياتهم - فإن من اللازم أن ينشئوا في بيئة أسرية ومحيط من السعادة والمحبة والتفاهم، والوالدين، في كل أنحاء العالم، هما الراعيان والمعلمان الأساسيان لأولادهما، بحيث يعدانهم لحياة منتجة ومرضية وسعيدة".

واستمر الموقع :"والوالدين هما ركنا الأسرة وأساسا مجتمعهما والمجتمع ككل. ويثمن اليوم العالمي للوالدين، الذي عينته الجمعية العامة في عام 2012، الوالدين تثمينا عاليا لتفانيهما في التزامهما بأبنائهما والتضحيات التي يقدمانها مدى الحياة نحو تعزيز هذه العلاقة".