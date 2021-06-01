شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى بإطلالة أنيقة بالأبيض فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وظهرت في الصور مرتدية فستان أبيض أنيق لاقى إعجاب متابعيها، وتأتى هذه الجلسة بعدما نشرت منذ أيام جلسة تصوير أخرى ارتدت فيها بدلة نصفها باللون البينك والنصف الآخر باللون الأحمر.



لقاء الخميسى لقاء الخميسى

وأكدت الفنانة لقاء الخميسى أن ردود الأفعال على دورها في مسلسل "ضد الكسر" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، كانت كلها إيجابية مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تفاعلت بشكل كبير مع شخصية "نادين" التى قدمتها فى العمل وقالت:"اتبهدلت في السوشيال ميديا السنة دى، الناس بتتعامل معايا على أن أنا الشخصية اللى قدمتها".

وأوضحت لقاء الخميسى خلال لقائها في برنامج "لايت شو" على قناة الحياة، "شفت كوميك كتير على فيس بوك من الناس بتقول أن عندنا صحاب وحشين وحقودين زيك، وأنا اتبهدلت، ودى حاجة لطيفة إن الناس مصدقاك في "نادين" وشايفينك أن أنت اللى شرير وأنت اللى خاين ودى حاجة تبسط يعنى".



الفنانة لقاء الخميسى

وتستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "إجازة مفتوحة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد تصوير يوم من أحداث العمل في شهر فبراير الماضى قبل الانشغال بدراما رمضان، والعمل بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، نورهان كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



لقاء الخميسى فى احدث جلسة تصوير



جلسة تصوير لقاء الخميسى