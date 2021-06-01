محمد كريم يشارك بروس ويليز بطولة فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري محمد كريم جمهوره، بإعلانه مشاركته النجم العالمي بروس ويليز البطولة في فيلمه الجديد، وهو فيلم أميركي يحمل اسم “A Day to Die”، موضحاً أنه كان يعمل على هذا الفيلم منذ فترة، لكن بعض السرية كانت مفروضة على العمل، لحين الكشف عن بعض التفاصيل.

ونشر محمد كريم صورة عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، جمعته بالنجم بروس ويليز، وعلق عليها، قائلاً: “إنه حان الوقت ليعلن عن فيلمه الجديد في هوليوود”، مبيناً أنه بمثابة حلم جديد يحققه في هوليوود.

وعقب محمد كريم بأن هذا الفيلم ينتمي لسلسلة أفلام “الأكشن” الكبيرة، معرباً عن سعادته بوقوفه أمام نجم كبير من أكبر نجوم أفلام “الأكشن” في العالم، هو بروس ويليز، منوهاً بأنه استمتع للغاية بالعمل معه، وأن يكون جزءاً من هذا الفيلم الذي وصفه بالرائع.

ومضى محمد كريم، قائلاً إنه عمل مع فريق من كبار نجوم العالم في هذا الفيلم، مختتماً أنه ورغم “كورونا” الذي تسبب في تعطيل العمل، لكنه يعد جمهوره بفيلم “أكشن” كبير يليق بهم، مختتماً: “دعواتكم”.

وقدم محمد كريم، مؤخراً، فيلماً مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، حمل عنوان “A Score To Settle”، وحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائي عالمياً، وهو من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وتدور أحداث الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً من السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.