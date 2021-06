جينيفر أنيستون عن عودة Friends: أشبه بالسفر عبر آلة الزمن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمع نجوم المسلسل الكوميدي “Friends”، في حلقة خاصة تم عرضها في 27 مايو على خدمة البث “HBO Max”، في الولايات المتحدة، وحقق المسلسل الهزلي عودة ناجحة للغاية، بعد غياب دام 17 عاماً.

وبعد العرض الخاص، الذي تم بثه الأسبوع الماضي، علقت نجمة العمل الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون، على عودة “Friends” الملحمية، في حديثها مع المذيع جايل كينغ، قائلة: “لقد كان الأمر بمثابة ضربة قوية للقلب.. فهو أشبه بالسفر عبر الزمن في حقبة معينة من حياتنا”.

واعترفت أنيستون، التي لعبت دور راشيل غرين في المسلسل الهزلي منذ عام 1994 إلى 2004، بأنها وزملاءها كانوا ساذجين للغاية في ما كانوا يتوقعونه، عندما عادوا إلى استوديوهات “وارنر براذرز” لتصوير “لم الشمل”.

وأشارت، أيضاً، إلى أنها عندما شاهدت هي وزملاؤها ديكور العمل الذي تم استخدامه في المسلسل الأصلي، غلبتهم العاطفة.

وأضافت أنيستون: “عندما قررنا إنهاء العمل عام 2004، علمنا وقتها أن الوقت قد حان لنقول وداعاً.. كانت حياتنا ومستقبلنا أمامنا”.

وواصلت نجمة “The Horrible Bosse” حديثها، قائلة: إنها كانت ممتنة لقضاء بعض الوقت مع زملائها القدامى، وعودة العمل معهم مرة ثانية، مضيفة: ” شعرت كأن الوقت قد توقف، وسافرنا عبر الزمن”.

واختتمت أنيستون حديثها، قائلة: “مهما بحثت عن كلمات، فلن أتمكن من وصف مدى أهمية (Friends) بالنسبة لي، حتى بعد كل هذه السنوات”.

جدير بالذكر أن الحلقة التي طال انتظارها قد عرضت لأول مرة 27 مايو على خدمة البث HBO Max، وتم إصدارها تحت عنوان: Friends: The Reunion وThe One Where They Got Back Together.