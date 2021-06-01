كيف ينفق جاستن بيبر ثروته البالغة 285 مليون دولار؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يمكن إنكار النجاحات، التي حققها المغني الكندي جاستن بيبر، منذ أن كان طفلاً صغيراً في عالم الموسيقى والغناء، ومازالت شهرة ونجاح بيبر يهيمنان على مخططات وقوائم الموسيقى العالمية، مثل “بيلبورد”.

وحقق بيبر (27 عاماً) ثروة مالية كبيرة تُقدر بـ285 مليون دولار، فتحت له آفاقاً ومجالات متنوعة لإنفاقها، ونرصد في التقرير التالي كيف يدير وينفق المغني الشهير ثروته الكبيرة:

المنازل

يستثمر بيبر الملايين من أمواله في شراء المنازل الفاخرة، فمنذ أن كان عمره 18 عاماً، ابتاع منزلاً في مدينة كالاباس بولاية كاليفورنيا الأميركية مقابل 6.5 ملايين دولار، وبعدها باع المنزل لنجمة برنامج تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان، بالإضافة لعدة منازل في بيفرلي هيلز مقابل 37 مليون دولار، وينفق المغني الشهير ما يقرب من 100 ألف دولار على إيجار أماكن فاخرة.

السيارات

يمتلك المغني الكندي جاستين بيبر العديد من السيارات الفاخرة الباهظة الثمن، من علامات تجارية متنوعة، مثل: Audi وMercede وPorche وFerrari وLamborghini، وأفادت تقارير صحافية بأن هذه السيارات أعادت عليه مئات الآلاف طوال الفترة الماضية.

المجوهرات والوشوم

ينفق بيبر ثروة كبيرة على الوشوم، فهو لديه الكثير منها في أنحاء متفرقة من جسده، بالإضافة للمجوهرات، مثل: القلائد، والساعات الباهظة الثمن.

والداه

كشفت بعض التقارير الصحافية أن بيبر يخصص آلاف الدولارات شهرياً لوالديه، وينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 50 ألف دولار شهرياً على دفع الإيجارات الخاصة بهما.