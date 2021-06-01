هيفاء وهبي تنثر الحب والفرح في القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أمسية عنوانها الفرح والموسيقى وحبّ الحياة، أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي سهرةً خاصّةً لصالح شركة Living Yards للتطوير العقاري في فندق “تريومف” في القاهرة الجديدة.

وقدّمت هيفاء وهبي خلال السهرة باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الساهرون وردّدوا كلماتها بحماس، فأشعلت الديفا الأجواء غناءًا ورقصًا حتى ساعات الفجر الأولى.

وتألقت هيفاء وهبي خلال الحفل بإطلالة ذهبية أنيقة جدًا من توقيع مصمم الأزياء مخائيل شمعون، فبدت بكامل جمالها وأناقتها ورقيّها، وشغلت رواد السوشل ميديا بعدما تداولوا مقتطفات من الحفل بكثافة.

على صعيد آخر، تواصل هيفاء وهبي العمل على مجموعة من الأغنيات الجديدة التي ستطرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.